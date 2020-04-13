В США объявлен режим “крупного бедствия”

Как сообщает infox.ru, число диагностированных случаев заражения коронавирусом в США превысило 500 тысяч человек. Скончались более 21 тысячи человек. Вместе с этим, по словам Трампа, США проходит пик пандемии и в скором времени количество заразившихся будет уменьшаться.