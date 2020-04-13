В США объявлен режим “крупного бедствия”

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В США на территории 50 штатов объявили режим “крупного бедствия” в связи с распространением COVID-19.
Соответствующую декларацию опубликовал американский президент Дональд Трамп.
Как сообщает infox.ru, число диагностированных случаев заражения коронавирусом в США превысило 500 тысяч человек. Скончались более 21 тысячи человек. Вместе с этим, по словам Трампа, США проходит пик пандемии и в скором времени количество заразившихся будет уменьшаться.
К сегодняшнему дню число заразившихся за весь период составило 1,8 миллионов человек, скончались более 100 тысяч.
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