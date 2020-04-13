В Соединенных Штатах коронавирус признали «крупным бедствием»

На сегодняшний день США находятся на первом месте в мире по количеству заболевших и умерших от коронавируса: более 500 000 заразившихся и около 21 000 умерших.

Президент Трамп заявил о введении режима «крупного бедствия» во время визита в Вайоминг. Также он сообщил, что число умерших от коронавирусной инфекции сокращается, а значит эпидемия находится на пике и вскоре последует спад, пишет infox.ru.

В то же время в ЕС тяжелее всего переживают коронавирусную инфекцию Италия, Испания, Франция и Германия. Эксперты отмечают, что позитивная динамика имеется только у немцев. Из 120 000 заболевших остаются под наблюдением медиков 57 606 человек. Таким образом, число инфицированных меньше количества выздоровевших.