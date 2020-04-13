В Соединенных Штатах коронавирус признали «крупным бедствием»
Сразу в 50 штатах США из-за взрывного роста числа зараженных COVID-19 был введен режим «крупного бедствия». Отмечается, что это сделано впервые в истории страны.
На сегодняшний день США находятся на первом месте в мире по количеству заболевших и умерших от коронавируса: более 500 000 заразившихся и около 21 000 умерших.
Президент Трамп заявил о введении режима «крупного бедствия» во время визита в Вайоминг. Также он сообщил, что число умерших от коронавирусной инфекции сокращается, а значит эпидемия находится на пике и вскоре последует спад, пишет infox.ru.
В то же время в ЕС тяжелее всего переживают коронавирусную инфекцию Италия, Испания, Франция и Германия. Эксперты отмечают, что позитивная динамика имеется только у немцев. Из 120 000 заболевших остаются под наблюдением медиков 57 606 человек. Таким образом, число инфицированных меньше количества выздоровевших.
Отмечается, что Эммануэль Макрон заявил о том, что границы европейских стран будут закрыты минимум до осени. Также он считает, что планету ожидает вторая волна коронавирусной инфекции, которая накроет и Европу, и США, и Китай, хотя последний уже практически победил вирус.