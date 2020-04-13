В Саратове умерла 90-летняя пациентка с COVID-19

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В Саратове скончалась 90-летняя местная жительница, которая была заражена коронавирусом. Про заболевание пациентки медики узнали уже после её смерти.
Об этом стало известно 13 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что причиной смерти женщины стала сердечно-сосудистая патология. Однако результат теста на коронавирус, проведенный после её смерти, показал положительный результат.
Все лица, контактировавшие с умершей, выявлены.
По состоянию на 13 апреля в области зафиксировано 44 случая заболевания COVID-19. Умерли двое из числа зараженных.
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