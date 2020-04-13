Фото: wikimedia.org
В России за сутки от коронавируса умерли 18 человек
13 апреля, 20:00Общество
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За минувшие 24 часа скончались 18 пациентов с положительным тестом на коронавирус. За все время от COVID-2019 умерли 148 россиян.
Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с пандемией. Об этом пишет russian.rt.com.
За сутки в Москве умерли 10 человек, в Нижегородской области - три, в Чечне - два, в Подмосковье, Мурманской области и Северной Осетии – по одному.
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