В России за сутки от коронавируса умерли 18 человек

Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с пандемией. Об этом пишет russian.rt.com.

За сутки в Москве умерли 10 человек, в Нижегородской области - три, в Чечне - два, в Подмосковье, Мурманской области и Северной Осетии – по одному.