В московскую больницу на Коммунарке за сутки поступили 37 пациентов
13 апреля, 14:05ОбществоФото: flickr.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пациентами больнице на Коммунарке в российской столице за последние сутки стали 37 человек.
Об этом 13 апреля рассказал главврач учреждения Денис Проценко, сообщает газета «Известия».
Он отметил, что сейчас в больнице получают лечение 533 человека. При этом диагноз COVID-19 лишь у 319 человек.
В реанимационном отделении в настоящее время находятся 47 человек, 21 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.
За сутки из учреждения были выписаны семь человек.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей