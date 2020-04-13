В московскую больницу на Коммунарке за сутки поступили 37 пациентов

Об этом 13 апреля рассказал главврач учреждения Денис Проценко, сообщает газета «Известия».

Он отметил, что сейчас в больнице получают лечение 533 человека. При этом диагноз COVID-19 лишь у 319 человек.

В реанимационном отделении в настоящее время находятся 47 человек, 21 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.