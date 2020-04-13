В Башкирии ректор БГМУ рассказал, когда ослабнет коронавирус

Ректор БГМУ сообщил, что вероятнее всего спад заболеваемости начнется в теплое время года.

«Особенность инфекции – сезонность, она появляется осенью и весной, – объясняет он. – Когда будет больше солнца, больше ультрафиолетовых лучей, среднесуточная температура станет выше, вирус сам будет сходить на нет, тогда нашему старшему поколению можно будет вести активную социальную жизнь, а пока – самоизоляция», – говорит ректор.

По мнению ректора, с вирусом бороться может только вакцина, так как наука пока так и не выяснила, как погубить микроорганизм.