RT создал проект Карта взаимопомощи

В проекте может принять участие любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться и отметить свою геолокацию. После этого на карте появится местоположение и контакты тех, кто нуждается в помощи. Об этом пишет russian.rt.com.

Чтобы оформить заявку об оказании помощи, нужно авторизоваться и указать точную геолокацию. Если помощь требуется знакомому, то после указания его адреса необходимо рассказать, кем вы ему приходитесь. Когда заявка будет оформлена, она появится на карте.