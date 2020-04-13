RT создал проект Карта взаимопомощи

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На странице проекта RT «Дальше действовать будем мы» появилась Карта взаимопомощи, предназначенная для волонтеров и тех, кто находится в условиях самоизоляции в одиночестве и нуждается в помощи.
В проекте может принять участие любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться и отметить свою геолокацию. После этого на карте появится местоположение и контакты тех, кто нуждается в помощи. Об этом пишет russian.rt.com.
Чтобы оформить заявку об оказании помощи, нужно авторизоваться и указать точную геолокацию. Если помощь требуется знакомому, то после указания его адреса необходимо рассказать, кем вы ему приходитесь. Когда заявка будет оформлена, она появится на карте.
Когда волонтер завершит работу, он может прикрепить фото- или видеоотчет. После этого заявка будет помечена как выполненная. Репост этого события можно сделать в социальных сетях.
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