Роспотребнадзор сообщил о количестве проведенных тестов на COVID-19

Отмечается, что под наблюдением на данный момент остаётся 141 тысяча человек.

Днём ранее, 12 апреля, данный показатель составлял 146 тысяч человек. Число заболевших в России достигло 15 806. Из них 1291 человек выздоровел, 132 умерли.