Роспотребнадзор сообщил о количестве проведенных тестов на COVID-19
13 апреля, 14:24ОбществоФото: pixnio.com
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По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже более 1,3 миллионов тестов на коронавирус COVID-19.
Такие данные ведомство предоставило 13 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что под наблюдением на данный момент остаётся 141 тысяча человек.
Днём ранее, 12 апреля, данный показатель составлял 146 тысяч человек. Число заболевших в России достигло 15 806. Из них 1291 человек выздоровел, 132 умерли.
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