Пожары в чернобыльской зоне продолжают тушить

Как пишет RT, огонь продолжает наблюдаться на отдельных участках сухой травы.

В ликвидации пожара участвуют 366 спасателей и 88 единиц спецтехники, включая самолеты и вертолеты, которые на 13 апреля сбросили на огонь 370 тонн воды.