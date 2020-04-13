Фото: pixabay.com
Пожары в чернобыльской зоне продолжают тушить
13 апреля, 15:48Общество
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Украинские пожарные продолжают мероприятия по ликвидации пожаров в лесничествах чернобыльской зоны.
Как пишет RT, огонь продолжает наблюдаться на отдельных участках сухой травы.
В ликвидации пожара участвуют 366 спасателей и 88 единиц спецтехники, включая самолеты и вертолеты, которые на 13 апреля сбросили на огонь 370 тонн воды.
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