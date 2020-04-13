На брифинге минздрава рассказали, что самое сложное в работе врачей в РКБ в Уфе

Сегодня, 13 апреля, на ежедневном брифинге, посвященном противодействию распространения коронавирусной инфекции, заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова рассказала о ситуации в РКБ в Уфе, где, напомним, неделю назад был введен карантин после выявления заражения коронавирусом у умершей от сосудистого заболевания пожилой женщины.

По ее словам, сейчас в РКБ находятся 600 с лишним медиков и столько же пациентов. Главный врач РКБ Эльза Сыртланова накануне вечером в соцсетях сообщила, что в больнице с пневмониями находятся 130 пациентов, 6 из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента).

По словам Ирины Кононовой, сейчас в РКБ проводятся реструктуризация больницы под ковид-госпиталь и перераспределение сотрудников по подразделениям.

Пациенты эвакуируются в терапевтический корпус, где предусмотрены отдельные помещения для контактных лиц и изолированные зоны для больных с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По словам Ирины Кононовой, вопросы обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, а также бытовые моменты и питание также удалось решить.

— Самым тяжелым сегодня для сотрудников больницы сегодня является невозможность включиться всем в работу вместе из-за ограничений, связанных с карантином, — пояснила Ирина Кононова. — Потому что одни из них оказались в так называемой «грязной зоне» и работают там, а другие находятся в режиме изоляции.

По ее словам, со вчерашнего дня в РКБ у медиков появилась возможность общаться в рамках видеоконференции через приложение ZOOM, раньше они могли общаться только в чатах мессенджеров.

Напомним, на прошлой неделе состоялся резонансный эфир с участием Ирины Кононовой, главврача РКБ Эльзы Сыртлановой и заведующей ревматологическим отделением Риммы Камаловой, заявившей, что случаи двусторонней пневмонии в больнице участились еще две недели назад, однако руководство клиники не стало объявлять карантин и допустило распространение инфекции по республике.

Следком проводит проверку действий (бездействия) руководства РКБ.