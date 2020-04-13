Минтруд Башкирии сообщил сколько людей, контактных с РКБ, не соблюдают режим изоляции

В Башкирии продолжается работа по контролю соблюдения самоизоляции. В общей сложности представителями Министерства семьи и труда пройдено 10 777 адресов, из которых 93% соблюдают режим и не выходят из дома.

Под наблюдением на особом контроле находятся контактные люди с пациентами и врачами из РКБ. Всего на особом контроле находятся 3238 адресов, по которым прошли с проверкой в минувшую пятницу 310 бригад 1206 человек.

— У нас соблюдают требования по самоизоляции 89%, выявлено 81 нарушитель или 3%, а также 5% людей, которые не проживают по данному адресу, — сообщила Ленара Иванова.