МЧС по Башкирии снова начал рассылку с предупреждением об ухудшении погодных условий
13 апреля, 08:42ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В ближайшие дни в республике ожидается пасмурная погода.
В региональном МЧС помимо предупреждений о том, что необходимо соблюдать самоизоляцию снова стали приходить сообщения об ухудшении погодных условий.
Судя по всему, погода будет периодически портиться еще несколько дней. По прогнозам небо будет пасмурным, а ветер переменчивым. Спасатели объявили штормовое предупреждение.
Синоптики пообещали, что в республике ожидается дождь и мокрый снег, температура воздуха днем составит +5… +10 градусов.
Отдельного внимания заслуживает сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду.
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