МЧС по Башкирии снова начал рассылку с предупреждением об ухудшении погодных условий

В региональном МЧС помимо предупреждений о том, что необходимо соблюдать самоизоляцию снова стали приходить сообщения об ухудшении погодных условий.

Судя по всему, погода будет периодически портиться еще несколько дней. По прогнозам небо будет пасмурным, а ветер переменчивым. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

Синоптики пообещали, что в республике ожидается дождь и мокрый снег, температура воздуха днем составит +5… +10 градусов.