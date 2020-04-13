Лица Победы. Петр Кондратьев: Стойко выдержал яростную контратаку противника

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Кондратьев Петр Никитович. 1925 года рождения

Из наградного листа:

«15 сентября 1943 года стойко и мужественно выдержал яростную контратаку противника в боях за овладение хутором Васильевка. В этой атаке огнем автомата уничтожил 12 немецких солдат.

28 сентября в боях за овладение противотанковым рвом при контратаке немцев ручными гранатами уничтожил группу немцев из 5 солдат. В этом бою был тяжело ранен». За проявленные мужество и отвагу награжден медалью «За отвагу».

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