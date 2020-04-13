Компания «100 троп» из Уфы приглашает вместе совершить путешествия
Уфимская компания «100 троп» ежегодно дарит самые приятные воспоминания о путешествиях по Башкирии и России сотням туристов.
Большинство маршрутов проходит по родной республике: сплавы, пешие туры, семейный и корпоративный отдых с активной программой и потрясающими пейзажами.
Особым успехом пользуются однодневные поездки: всем хочется вырваться из оживленного мегаполиса на природу. К счастью, в Башкирии куда ни направься, всюду поджидают невероятные виды.
Также команда гидов «100Троп» организует путешествия по всей России – на Алтай, Камчатку, озеро Байкал. С нашей помощью десятки людей исполнили свою мечту и поднялись на высшую точку России – Эльбрус.
Сейчас, как и миллионы россиян, мы находимся в режиме самоизоляции и ждем начала путешествий. Поддерживаем наших гидов, проводим прямые эфиры для наших подписчиков. Надеемся, что уже в ближайшее будущее сможем вновь путешествовать – для начала, по нашей прекрасной республике.
Тем более готовых программ огромное множество: познавательные поездки с геологом, фототуры, сплавы по рекам Башкортостана.
Поддержите нашу команду гидов, которые всегда рады дарить самые яркие воспоминания в жизни – воспоминания о путешествиях. Давайте строить планы на будущие поездки вместе!
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