Хабиров раскритиковал жителей Салавата, занимающихся воркаутом на улице
13 апреля, 13:49ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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На сегодняшнем брифинге глава Башкирии вновь напомнил, что все парки, детские площадки и спортивные сооружения должны быть закрыты.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
На сегодняшнем брифинге по коронавирусу в правительстве региона глава республики Радий Хабиров раскритиковал жителей города Салавата, которые занимались воркаутом на улице. Он напомнил, что согласно требованиям по безопасности, все городские парки, детские площадки и спортивные сооружения должны быть закрыты.
- Я был в городе Салавате, позавчера я там был. Иду с замглавой по Салавату, группа ребят занимаются на воркауте. Мы же договорились, все детские площадки, все парки, все скверы, все набережные, все воркауты – все спортивные сооружения должны быть закрыты. И прошу обеспечить надзор, - сообщил глава Башкирии.
Радий Хабиров также обратил внимание на отсутствие полицейских патрулей в городе.
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