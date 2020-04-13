Главврач РКБ в Башкирии сообщила о количестве пациентов с COVID-19
13 апреля, 14:33ОбществоФото: pixabay.com
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По словам главврача Республиканской клинической больницы имени Куватова (РКБ) в Башкирии Эльзы Сыртлановой, коронавирус COVID-19 подтвержден у 52 пациентов.
Ранее в Минздраве региона сообщали о 170 инфицированных по результатам первичного тестирования, информирует газета «Известия».
Сыртланова отметила, что сегодня в закрытом на карантин медучреждении работают около 700 сотрудников. Пациентов в больнице сейчас примерно столько же. При этом от пневмонии лечатся 130 человек, шестеро из которых находятся в реанимации. Коронавирус подтвержден лишь у 52 пациентов.
По словам главврача РКБ, все сотрудники учреждения обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты.
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