Главврач РКБ в Башкирии сообщила о количестве пациентов с COVID-19

Сыртланова отметила, что сегодня в закрытом на карантин медучреждении работают около 700 сотрудников. Пациентов в больнице сейчас примерно столько же. При этом от пневмонии лечатся 130 человек, шестеро из которых находятся в реанимации. Коронавирус подтвержден лишь у 52 пациентов.