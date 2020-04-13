Глава минобра Башкирии рассказал про хулиганские выходки в ходе дистанционных уроков
Данный вопрос обсудили на оперативке в правительстве Башкирии.
Сегодня, 13 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, министр образования Башкирии Айбулат Хажин отчитался о итогах первой недели дистанционного обучения.
По его мнению, в основном первый опыт прошел удачно. Привыкание к такого рода учебным занятиям постепенно наступает и у школьников, и у учителей.
Возникавшие технические трудности минобр старается ликвидировать совместно с министерством цифрового развития экономики.
При этом Айбулат Хажин отдельно остановился на нескольких негативных фактах, осложнивших ведение учебных занятий онлайн. Речь идет о несанкционированных включениях, которые из хулиганских побуждений осуществляли некие хакеры.
В соцсетях на прошлой недели сообщалось, что в ряде населенных пунктов посреди учебных занятий внезапно пропадал связь с учителями, и на экранах компьютеров у школьников появлялись кадры порнороликов.
По данным фактам ведут проверку правоохранительные органы.
Руководитель министерства цифрового развития РБ Геннадий Разумикин сообщил, что его ведомство старается отладить оборудование и обеспечить качественную связь для продолжения дистанционных занятий школьников и студентов.