Глава минобра Башкирии рассказал про хулиганские выходки в ходе дистанционных уроков

Сегодня, 13 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, министр образования Башкирии Айбулат Хажин отчитался о итогах первой недели дистанционного обучения.

По его мнению, в основном первый опыт прошел удачно. Привыкание к такого рода учебным занятиям постепенно наступает и у школьников, и у учителей.

Возникавшие технические трудности минобр старается ликвидировать совместно с министерством цифрового развития экономики.

При этом Айбулат Хажин отдельно остановился на нескольких негативных фактах, осложнивших ведение учебных занятий онлайн. Речь идет о несанкционированных включениях, которые из хулиганских побуждений осуществляли некие хакеры.

В соцсетях на прошлой недели сообщалось, что в ряде населенных пунктов посреди учебных занятий внезапно пропадал связь с учителями, и на экранах компьютеров у школьников появлялись кадры порнороликов.

По данным фактам ведут проверку правоохранительные органы.