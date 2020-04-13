«Единая Россия» поможет обеспечить детей из нуждающихся семей продуктами питания

Как пишет kursdela.biz, партия совместно с правительством и Агентством стратегических инициатив организовали проект «Помоги учиться дома» для школьников из малообеспеченных семей, находящихся на удаленном обучении. Программа предусматривает поддержку их техническими средствами (компьютерами, гаджетами) для беспрепятственной онлайн-учебы в период пандемии.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что семьи учеников не должны оставаться заложниками ситуации, поэтому партия должна сделать все от нее зависящее, чтобы не навредить школьной программе.

Кроме того, Минпросвещения и ЕР разработали программу «Волонтеры просвещения», в рамках которой студенты педагогических вузов будут помогать учителям осваивать навыки удаленной работы за компьютером. Также ЕР будет контролировать сроки выплат и объемы зарплат учителей, работающих дистанционно.

Помимо этой работы, региональные отделения «Единой России» проследят за обеспечением детей из льготных семей продуктовыми наборами. Программа поддержки уже реализуется в 52 регионах. Турчак отметил, что участвовать в этом необходимо, так как многие дети остались без горячего питания.