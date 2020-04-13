«Боритесь за каждого»: глава Башкирии попросил проявлять внимание к пожилым пациентам
13 апреля, 13:37ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Об этом Радий Хабиров сказал на оперативке в правительстве РБ.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 13 апреля, на оперативном совещании в правительстве РБ глава региона Радий Хабиров обратился к медикам и своим подчиненным чиновникам с просьбой бороться за жизнь каждого пациента, заразившегося коронавирусом. Особенно это касается пожилых людей.
Пациент, который на прошлой недели умер из-за осложнения, наступившего вследствие заражения коронавирусной инфекцией, был пожилым человеком в возрасте 67 лет. Еще несколько человек преклонного возраста сейчас находятся в тяжелом состоянии.
- Боритесь за каждого, - попросил Радий Хабиров.
На совещании также сделали акцент на особом внимании к ситуации в интерната для престарелых. В них проживают 6425 пенсионеров и работают 4,5 тысячи человек медицинского и обслуживающего персонала.
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