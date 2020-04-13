«Боритесь за каждого»: глава Башкирии попросил проявлять внимание к пожилым пациентам

Сегодня, 13 апреля, на оперативном совещании в правительстве РБ глава региона Радий Хабиров обратился к медикам и своим подчиненным чиновникам с просьбой бороться за жизнь каждого пациента, заразившегося коронавирусом. Особенно это касается пожилых людей.

Пациент, который на прошлой недели умер из-за осложнения, наступившего вследствие заражения коронавирусной инфекцией, был пожилым человеком в возрасте 67 лет. Еще несколько человек преклонного возраста сейчас находятся в тяжелом состоянии.

- Боритесь за каждого, - попросил Радий Хабиров.