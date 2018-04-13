В России могут объединить Минпромторг и Минэнерго

По словам федерального чиновника, знакомого с ходом обсуждений, после инаугурации предполагается объединить Минпромторг и Минэнерго. Регулировать электроэнергетику будет другая структура. Об этом пишет rns.online.

Источник в одной из нефтяных компаний подтвердил, что разговоры об объединении министерств ведутся. Сами ведомства отказались комментировать информацию, как и представитель вице-премьера Аркадия Дворковича, который курирует топливно-энергетический комплекс.