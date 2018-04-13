В России могут объединить Минпромторг и Минэнерго
После инаугурации президента, которая состоится 7 мая, министерство промышленности и торговли РФ может объединиться с министерством энергетики. Вопросами электроэнергетики будет заниматься другая структура.
По словам федерального чиновника, знакомого с ходом обсуждений, после инаугурации предполагается объединить Минпромторг и Минэнерго. Регулировать электроэнергетику будет другая структура. Об этом пишет rns.online.
Источник в одной из нефтяных компаний подтвердил, что разговоры об объединении министерств ведутся. Сами ведомства отказались комментировать информацию, как и представитель вице-премьера Аркадия Дворковича, который курирует топливно-энергетический комплекс.
В 2008 году президент РФ упразднил Министерство промышленности и энергетики, разделив их на Минпромторг и Минэнерго. Министерство занималось регулированием промышленного, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, развитием авиационной отрасли, освоением месторождений полезных ископаемых, а также развитием науки и техники.