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Уфимец обвинил главу Демского района в миллионном подкупе
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихВласть без цензуры
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Уфимец обвинил главу Демского района в миллионном подкупе

Сегодня, 12:25ОбществоМарат Гареев
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