Прокуратура Миякинского района Башкирии добилась закрытия 12 сайтов
Сегодня, 15:41ОбществоЗиля Аскерова
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В этих сайтах торговали недействительными водительскими удостоверениями.
Пользователям интернета предлагались и другие услуги. К примеру, создатели сайта обещали помочь вернуть удостоверения лицам, лишенным права управления транспортным средством. Услуга стоила 20-50 тысяч рублей.
За подделку, за сбыт поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Распространение подобной информации также карается законом. По этой причине прокуратура обратилась в суд и добилась признания сайтов запрещенными. Далее блокировкой интернет-ресурсов займется Роскомнкадзор.
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