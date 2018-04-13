Прокуратура Миякинского района Башкирии добилась закрытия 12 сайтов

Пользователям интернета предлагались и другие услуги. К примеру, создатели сайта обещали помочь вернуть удостоверения лицам, лишенным права управления транспортным средством. Услуга стоила 20-50 тысяч рублей.

За подделку, за сбыт поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Распространение подобной информации также карается законом. По этой причине прокуратура обратилась в суд и добилась признания сайтов запрещенными. Далее блокировкой интернет-ресурсов займется Роскомнкадзор.