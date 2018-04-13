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Певица Вера Брежнева навестила девочку из Башкирии с сильными ожогами
Сюжеты:
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Певица Вера Брежнева навестила девочку из Башкирии с сильными ожогами

Сегодня, 09:47ОбществоТатьяна Майорова
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