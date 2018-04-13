Певица Вера Брежнева навестила девочку из Башкирии с сильными ожогами

Напомним, шесть лет назад девочка получила сильные ожоги во время несчастного случая возле газовой плиты. С тех пор она перенесла уже 21 операцию, 89 переливаний крови и больше 150 сеансов наркоза.

- Еду в гости! Обожаю сюрпризы, поэтому человек об этом не знает. Ее историю я узнала из Instagram, и она не знала, что я приеду. В данный момент у нее послеоперационный период. Мы болтали, Карина смеялась, и я, радостная, сидела рядом. Сюрприз удался! Делайте сюрпризы! Просто так! Знакомым и незнакомым! А я буду продолжать, и может в следующий раз это будете вы, - написала Вера Брежнева на своей странице в Instagram.