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До выхода реки Дема из берегов у Бочкарево осталось 14 сантиметров
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До выхода реки Дема из берегов у Бочкарево осталось 14 сантиметров

Сегодня, 10:27ОбществоРазиф Абдуллин
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