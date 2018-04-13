До выхода реки Дема из берегов у Бочкарево осталось 14 сантиметров

По данным Башгидромета, уровень Демы у деревни Бочкарево за сутки поднялся до 506 см (+55 см). До выхода реки из берегов осталось 14 см.

Еще больше поднялся уровень воды в реке Белая у Уфы – на 67 см, но до уровня выхода на пойму еще далеко: сейчас уровень воды достиг 349 см, выход на пойму произойдет при уровне в 660 см.

Уровень реки Уфа в микрорайоне Шакша за сутки снизился на 27 см и достиг 234 см (выход на пойму – 830 см).

Уровень реки Белая у Стерлитамака также снизился – на 11 см и достиг 194 см (выход на пойму – 420 см).