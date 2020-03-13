В Уфе стартовал набор детей в бесплатные школы цифровых навыков «Лифт будущего»

По словам президента Благотворительного фонда «Система» (инициатор проекта) Анны Янчевской, программа даст возможность получить качественное инженерное образование непосредственно в регионе. Она уточнила, что проект позволит ребятам в возрасте от 13 до 17 лет, заинтересованным в развитии инженерных навыков, но не всегда имеющим для этого достаточные ресурсы, активно двигаться в области сквозных технологий, программирования и микроэлектроники. Программа также способствует реализации нацпроекта «Образование», утвержденного указом Владимира Путина.

Продолжительность курса — три учебных года, которые позволят детям освоить самый актуальный на данный момент язык программирования Python и получить базовые навыки в сфере микроэлектроники. Занятия планируется проходить в небольших группах до 12 человек по уникальной практико-ориентированной методике: учащиеся будут изучать не только теорию, но и использовать полученные знания в решении реальных задач, тренироваться работать в командах и управлять проектами — осваивать soft-skills.

Занятия будут проходить очно под руководством опытных наставников, владеющих наиболее актуальными технологиями и прошедшими специальную подготовку для участия в проекте. Ученики, успешно завершившие обучение в школе цифровых навыков, смогут перейти на следующую ступень — поступить в «Лифт в будущее. Академия» и воспользоваться преимуществом при поступлении в ведущие вузы-партнеры.

Чтобы присоединиться к программе, необходимо заполнить регистрационную форму на сайте проекта и предоставить данные об общей успеваемости ученика, а также направить мотивационное письмо. Курс рассчитан на 300 учащихся. Чтобы попасть в первый поток, надо успеть подать заявку до 23 марта.

«Лифт в будущее» — флагманская программа социальных инвестиций АФК «Система», которая поддерживает инженерное образование в России с 2011 года. В течение первых пяти лет программа открывала школьникам и студентам по всей стране доступ к дополнительному образованию, в том числе на базе выездных инженерно-конструкторских школ, которые прошли в 11 регионах России. Участниками программ проектного обучения стали свыше 20 тыс. человек.

В 2018 году БФ «Система» запустил уникальную программу дополнительного образования по микроэлектронике для студентов технических вузов в формате learning-by-doing, соединив вузовскую теорию с практикой технологической индустрии. Цель программы — содействие в получении лучшего образования в области передовых IT-профессий и развитии потенциала для создания собственных проектов.