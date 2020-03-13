В Уфе пройдут массовые проверки водителей

В ГИБДД по Уфе сообщили, что массовые рейды пройдут сегодня, 13 марта, в преддверии выходных.

В госавтоинспекции рейды назвали профилактическими. Их основная цель – пресечь грубое нарушение правил дорожного движения.

В дорожной полиции таким образом ставят перед собой задачу не допустить аварии на дорогах. Водителей уже традиционно попросили быть внимательными и осторожными.