В Уфе пройдут массовые проверки водителей

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О рейдах на автомобильных дорогах в башкирской столице предупредили в уфимской госавтоинспекции.
В ГИБДД по Уфе сообщили, что массовые рейды пройдут сегодня, 13 марта, в преддверии выходных.
В госавтоинспекции рейды назвали профилактическими. Их основная цель – пресечь грубое нарушение правил дорожного движения.
В дорожной полиции таким образом ставят перед собой задачу не допустить аварии на дорогах. Водителей уже традиционно попросили быть внимательными и осторожными.
Сотрудники столичной госавтоинспекции, как правило, проводят рейды перед выходными. Проверяется трезвость водителей, пресекаются нарушения ПДД. В течение недели массовые проверки, как правило, направлены на безопасность детей на дорогах.
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