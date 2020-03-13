В РФ вырос спрос на мелатонин

Компания DSM Group подсчитала, что за прошлый год на мелатонин было потрачено 1,3 миллиардов рублей, сообщает News.ru.

Эксперты считают, что увеличение продаж препарата связано с эффективностью его рекламы. Производители утверждают, что мелатонин можно использовать в качестве универсального средства для лечения расстройств сна. Однако таких расстройств насчитывается более 80, и к каждому из них требуется отдельный подход.

Показания к приему мелатонина - достаточно узкие, считают специалисты. Чаще всего препарат пролонгированного действия прописывается по рецепту пожилым людям или путешественникам, которые предстоят длинные перелеты.