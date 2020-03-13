В РФ вырос спрос на мелатонин

За последние годы в России заметно увеличился спрос на мелатонин - аналог вырабатываемого организмом гормона, который является естественным снотворным. Так, в 2015 году в РФ было реализовано 768,1 тысячи упаковок данного препарата, а в 2019 году - уже 2,26 миллионов.
Компания DSM Group подсчитала, что за прошлый год на мелатонин было потрачено 1,3 миллиардов рублей, сообщает News.ru.
Эксперты считают, что увеличение продаж препарата связано с эффективностью его рекламы. Производители утверждают, что мелатонин можно использовать в качестве универсального средства для лечения расстройств сна. Однако таких расстройств насчитывается более 80, и к каждому из них требуется отдельный подход.
Показания к приему мелатонина - достаточно узкие, считают специалисты. Чаще всего препарат пролонгированного действия прописывается по рецепту пожилым людям или путешественникам, которые предстоят длинные перелеты.
Эксперты отмечают, что сегодня очень многие люди страдают дефицитом сна. Его средняя продолжительность снизилась с восьми до шести часов. Это обусловлено большой информационной нагрузкой от гаджетов, а также употреблением чая, кофе и энергетиков.