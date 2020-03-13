В Приморье более 200 работников зрелого возраста прошли санаторно-курортное лечение

С начала прошлого года сумма, которую работодатели могут направить на мероприятия по охране труда за счет ФСС, выросла с 20% до 30% от объема страховых взносов за 2018 год. Это возможно при условии, что дополнительный объем средств в размере 10% потратят на санаторно-курортное лечение работающих пенсионеров и предпенсионеров.

В России предпенсионный возраст у человека наступает за пять лет до наступления возраста, который дает право на страховую пенсию по старости. Для получения путевки от ФСС сотрудник должен получить рекомендацию на санаторно-курортное лечение. Добыть нужный документ можно попытаться по итогам периодического медосмотра. Также работник имеет возможность оформить справку на санаторно-курортное лечение по форме № 070у, информируют «Новые известия»..

Чтобы получить разрешение на денежное обеспечение предупредительных мер по профилактике производственного травматизма и развития профессиональных болезней, работодатель должен обратиться в срок до первого августа в ФСС с заявлением и документами, которые предусмотрены правилами, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 10.12.2012 № 580н. После выполнения данных действий работодатель, если он сам и на свои деньги приобрел путевки, может рассчитывать на компенсацию их стоимости.