В Перми нефтяная компания испортила фермерские земли

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ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» проводила капремонт нефтепровода и нарушила плодородный слой земли на площади пять гектаров. Владелец участка подал в суд на нефтяную компанию, которая после штрафа в 50 тысяч рублей оплатила фермеру работы по рекультивации участка.
Сначала претензия владельца участка в адрес «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» осталась без ответа. Тогда фермер подал в суд, который встал на сторону истца и обязал компанию оплатить финансовые затраты на рекультивацию сельскохозяйственных земель. Постановление было исполнено только после того, как судья оштрафовал компанию на 50 тысяч рублей. Об этом пишет properm.ru.
После того, как «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» оплатила фермеру работы по рекультивации участка, между ним и компанией было заключено мировое соглашение.
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