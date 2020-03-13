В Перми нефтяная компания испортила фермерские земли

Сначала претензия владельца участка в адрес «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» осталась без ответа. Тогда фермер подал в суд, который встал на сторону истца и обязал компанию оплатить финансовые затраты на рекультивацию сельскохозяйственных земель. Постановление было исполнено только после того, как судья оштрафовал компанию на 50 тысяч рублей. Об этом пишет properm.ru.