В минздраве Башкирии сообщили о количестве ВИЧ-инфицированных
Вчера, 16:55ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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По данным ведомства, в республике ситуация стабилизировалась, хотя ВИЧ продолжает распространятся.
Главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (РЦПБ со СПИДом и ИЗ) Рафаэль Яппаров сообщил, что в 2019 году выявлено 2 705 ВИЧ-инфицированных человек, из них мужчин – 61%, женщин –39%.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года процент заболеваемости снизился на 2,48%. Основной путь инфицирования, по данным медиков, остается половой путь – 84,8%. При рождении заражаются 14,5%. Больше всего ВИЧ-инфицированных в возрасте от 31 до 40 лет – 42%.
В минздраве отметили, что планируют увеличить охват медосвидетельствования на ВИЧ-инфекцию и антивирусную терапию.
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