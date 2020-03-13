В минздраве Башкирии сообщили о количестве ВИЧ-инфицированных

Главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (РЦПБ со СПИДом и ИЗ) Рафаэль Яппаров сообщил, что в 2019 году выявлено 2 705 ВИЧ-инфицированных человек, из них мужчин – 61%, женщин –39%.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года процент заболеваемости снизился на 2,48%. Основной путь инфицирования, по данным медиков, остается половой путь – 84,8%. При рождении заражаются 14,5%. Больше всего ВИЧ-инфицированных в возрасте от 31 до 40 лет – 42%.