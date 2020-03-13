В клипе Uno группы Little Big снялась уроженка Башкирии

Девушка из Башкирии, которую заметили в клипе группы, сама родом из Белорецка. Позже, по данным Собака.ру, девушка переехала в Санкт-Петербург.

В клипе Uno группы Little Big девушка занимает роль бэк-вокалистки. Флорида также заменилась в 2016 году Алису Вокс из группы «Ленинград».

Премьера хита состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале». В самом клипе также снялся солист группы The Hatters, вогер Дмитрий Красилов, который запомнился всем благодаря шоу «Танцы» на ТНТ.