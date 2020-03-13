В клипе Uno группы Little Big снялась уроженка Башкирии
Вчера, 15:36ОбществоАлия ФатхиеваФото: Собака.ру
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Премьера хита состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
Девушка из Башкирии, которую заметили в клипе группы, сама родом из Белорецка. Позже, по данным Собака.ру, девушка переехала в Санкт-Петербург.
В клипе Uno группы Little Big девушка занимает роль бэк-вокалистки. Флорида также заменилась в 2016 году Алису Вокс из группы «Ленинград».
Премьера хита состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале». В самом клипе также снялся солист группы The Hatters, вогер Дмитрий Красилов, который запомнился всем благодаря шоу «Танцы» на ТНТ.
Интерес к композиции Uno вызван тем, что группа Little Big выступит с ней на Евровидении-2020.
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