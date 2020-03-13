В Башкирии ученицу элитной школы госпитализировали с подозрением на коронавирус
Вчера, 10:29ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В Уфе с подозрением на наличие коронавируса была госпитализирована 14-летняя ученица элитной гимназии. Журналисты Bash.news.ru сообщают, что девочка, предположительно вернулась на родину и почувствовала недомогание.
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«Прочитала симптомы коронавируса, стало страшно. И не потому, что у меня кашель и голова болит, просто его очень сложно отличить от гриппа, ОРВИ и простуды. Завтра я никуда не пойду, так как буду сдавать анализы на коронавирус. Надеюсь, я здорова», – цитируют ребенка журналисты.
Напомним, ранее Медиакорсеть сообщала, что в Уфе также госпитализировали с симптомами коронавируса в РКБ №2 женщину, которая прибыла из Австрии.
Во всем мире ВОЗ объявила пандемию. Врачи рекомендуют избегать мест скопления людей, следить за гигиеной, пользоваться санитайзерами и при первых симптомах обращаться к врачам.
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