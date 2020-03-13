В Башкирии ученицу элитной школы госпитализировали с подозрением на коронавирус

«Прочитала симптомы коронавируса, стало страшно. И не потому, что у меня кашель и голова болит, просто его очень сложно отличить от гриппа, ОРВИ и простуды. Завтра я никуда не пойду, так как буду сдавать анализы на коронавирус. Надеюсь, я здорова», – цитируют ребенка журналисты.