В Башкирии планируют довести до 55% долю безналичных расчетов
Вчера, 09:50ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Банки республики намерены развивать дистанционные финансовые услуги.
К 2024 году, по данным «РБК-Уфа», долю безналичных расчетов планируется довести до 55%. К настоящему моменту этот показатель составил 30%.
Для достижения этих показателей Нацбанк Башкирии подготовил в правительство специальный документ, предусматривающий увеличение доли внебюджетных источников инвестиций в основной капитал. Документ предполагает развивать сегмент «длинных денег» и инструментов проектного финансирования.
Отмечается также, что планируется развивать доступность и качество финансовых услуг для населения и малого бизнеса. В частности, развивать рынок жилья поможет более активное взаимодействие банков и застройщиков.
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