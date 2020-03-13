В Башкирии начали поиски 11-летнего и 13-летнего подростка

По информации волонтеров, в последний раз мальчиков видели в 13:30, у обоих с собой были мобильные телефоны.

Приметы 11-летнего Артема Иванова: среднее телосложение, рост – 139 сантиметров, светлые волосы, врожденный дефект зрения – страбизм. На вид ребенку около 11 лет.

На момент пропажи, он был одет в бордовую куртку, синюю толстовку с надписью, темное трико, темные ботинки.

Приметы 13-летнего Озгюра Ямакаева: рост – 160 сантиметров, среднее телосложение, каштановые волосы.

На момент пропажи на нем была темная куртка, спортивная шапка, черные зимние ботинки.