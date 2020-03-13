В Башкирии начали поиски 11-летнего и 13-летнего подростка
Вчера, 14:48ОбществоАлия ФатхиеваФото: "Поиск детей - Уфа"
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11-летний Артем Иванов и 13-летний Озгюр Ямакаев сбежали из дома 12 марта.
По информации волонтеров, в последний раз мальчиков видели в 13:30, у обоих с собой были мобильные телефоны.
Приметы 11-летнего Артема Иванова: среднее телосложение, рост – 139 сантиметров, светлые волосы, врожденный дефект зрения – страбизм. На вид ребенку около 11 лет.
На момент пропажи, он был одет в бордовую куртку, синюю толстовку с надписью, темное трико, темные ботинки.
Приметы 13-летнего Озгюра Ямакаева: рост – 160 сантиметров, среднее телосложение, каштановые волосы.
На момент пропажи на нем была темная куртка, спортивная шапка, черные зимние ботинки.
Волонтеры обратились с просьбой сообщать информацию о пропаже по телефону 8 800 700 54 52.
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