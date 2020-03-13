В Башкирии начала работать горячая линия для вопросов о коронавирусе
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по РБ рассказала, как обезопасить себя.
В Башкирии с сегодняшнего дня, 13 марта, начала функционировать горячая линия по теме о коронавирусе.
Как сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Забелин, за консультациями об этом опасном недуге по телефону может обратиться любой желающий по телефону 8 (3472) 86-58-27. На звонки отвечают квалифицированные медики.
Напомним, сегодня обсуждался также вопрос о том, что в республике закончились все медицинские маски. Новая партия поступит на следующей неделе в государственные аптеки, однако стоимость их, скорее всего, будет выше.
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по РБ Анна Казак отметила, что для профилактики заражения коронавирусной инфекцией необходимо чаще мыть руки. А тем, кто недавно вернулся из стран зарубежья, либо контактировал с людьми, приехавшими оттуда, при первых симптомах ОРВИ нужно самостоятельно изолироваться. Врачи настоятельно рекомендуют им не выходить из дома и сразу вызывать скорую помощь либо терапевта из поликлиники на дом.