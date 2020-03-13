В Башкирии госпитализировали еще двух человек с подозрением на коронавирус

Сегодня, 13 марта, стало известно, что в Кумертау госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил телеканал «Арис» со ссылкой на территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Башкирии.

Пациенты помещены в закрытые боксы Кумертауской ЦРБ. У них взяты анализы, исследование на коронавирус теперь должно быть оперативно проведено в Уфе, пока не подтвердится, что пациенты не заражены коронавирусом, они будут изолированы. Известны, что они почувствовали недомогание вскоре после возвращения из Италии.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Татьяна Пахомова сообщила, что руководители всех предприятий и организаций ориентированы на то, чтобы установить в своих офисах так называемый «входящий фильтр» в виде бесконтактного термометра, который может реагировать на появление людей с повышенной температурой. Особенно это касается учебных заведений.

Напомним, у пациентки, которая была госпитализирована на днях в Республиканскую клиническую больницу №2, коронавирус не был обнаружен.