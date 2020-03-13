В администрации Уфы предупредили о перекрытии движения на центральной улице
Вчера, 16:06ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Перекрытие будет временным и связано с ремонтом.
В мэрии Уфы сообщили, что планируют перекрыть движение на проезжей части по четырем полосам улицы Комсомольской на участке от улицы города Галле до улицы Бессонова.
По информации муниципалитета перекрытие запланировано на период с 00:00 14 марта до 24:00 15 марта.
В качестве причины назвали переустройство инженерных коммуникаций. Уфимцев и гостей города попросили планировать свой маршрут заранее.
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