Стало известно, куда исчезли все санитарные маски в Башкирии

В Башкирии закончились все медицинские маски. В настоящее время введено ограничение на их экспорт. Поставщикам заграницу их отправлять временно нельзя. В республике запас данных изделий был более миллиона штук.

— Мы вводили ограничения по продаже – не более 5 штук в руки. Сейчас маски действительно закончились. В ближайшее время поставщики закупятся. В госаптеках появятся более 20 тысяч масок. В госучреждениях маски есть, врачи обеспечены, — сообщил на срочном брифинге, посвященном коронавирусу, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Он также отметил, что в РФ зафиксировано 34 случая коронавируса. Под наблюдением сейчас находятся 311 граждан в Башкирии. Они прибыли из зарубежных стран и будут находиться под наблюдением в течение 14 дней. 481 человек сняты с наблюдения. У них диагноз не подтвердился.