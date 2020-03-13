Спикер парламента Башкирии отменил свою поездку из-за коронавируса

Об отмене поездке сообщили в пресс-службе Курултая Башкирии. Уточняется, что он должен был полететь на конкресс в Страсбурге и представить там Россию.

Причиной отмены, передается в сообщении, стала вспышка коронавируса COVID-19 во Франции и соседних государствах.

Константин Толкачев пояснил, что решение отменить 38-ю сессию было принято в Совете Европы. «Это сделано в целях защиты здоровья и безопасности членов конгресса, участников и гостей сессии. Обстановка с коронавирусом в Европе сегодня действительно непростая», – отметил парламентарий.