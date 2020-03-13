Спасатели Башкирии предупредили о сильном ветре

Спасители со ссылкой на Башгидромет сообщили, что в республике ожидается сильный ветер. По данным спасателей, его скорость 14 марта составит от 17 до 22 метров в секунду.

«При усилении ветра, находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач», – отметили в ведомстве.