Спасатели Башкирии предупредили о сильном ветре
Вчера, 15:18ОбществоАлия ФатхиеваФото: госкомитет по ЧС
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В госкомитете по ЧС сообщили о предстоящей погоде.
Спасители со ссылкой на Башгидромет сообщили, что в республике ожидается сильный ветер. По данным спасателей, его скорость 14 марта составит от 17 до 22 метров в секунду.
«При усилении ветра, находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач», – отметили в ведомстве.
Напомним, об усилении ветра предупреждали также вчера и в МЧС. В сообщении указывалось, что скорость ветра также составит от 17 до 22 метров в секунду.
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