Регионы проголосовали за поправки к Конституции

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Все 85 российских субъектов поддержали законопроект с поправками в конституцию. Соответствующие результаты последовали за голосованием региональных органов законодательной власти.
Минимальный порог был пройден 12 марта, когда коррективы поддержали в 57 регионах, сообщило издание tass.ru.
В пятницу голосование прошло в Камчатском крае, ЯНАО, Туве и Адыгее, в которой закон поддержали все, кроме двух воздержавшихся.
Зампредседателя парламента Адыгеи Аскер Савв заявил, что такие изменения позволят сбалансировать распределение власти между разными ее органами.
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