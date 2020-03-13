Регионы проголосовали за поправки к Конституции

Минимальный порог был пройден 12 марта, когда коррективы поддержали в 57 регионах, сообщило издание tass.ru .

В пятницу голосование прошло в Камчатском крае, ЯНАО, Туве и Адыгее, в которой закон поддержали все, кроме двух воздержавшихся.