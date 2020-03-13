«ПСЖ» прошел «Боруссию» в Лиге Чемпионов

«Боруссия» проиграла «ПСЖ» и упустила путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Встреча проходила при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Советский спорт».

Парижане смогли отыграться после минимального поражения в гостях (1:2). Причем сделала это команда наполовину обновленным составом. А вот главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр не внес ни единой замены в стартовом составе по сравнению с поединком трехнедельной давности в Дотмунде. Итог второго поединка - 2:0. «ПСЖ» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов.