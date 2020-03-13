Потрачено: почему в Башкирии сирот селят в квартиры, непригодные для жилья?

Возможно, поводом к этому послужило то, что история Натальи Зыряновой прозвучала в эфире Первого канала, возможно, дело еще и в том, что тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение обеспечить жильем всех детей-сирот в стране.

Как отметила ответственный секретарь Совета по правам человека Зульфия Гайсина, «сложная ситуация» по этому вопросу зафиксирована в Мечетлинском, Белокатайском, Белорецком и Баймакском районе Башкирии. При этом на начало 2020 года в Башкирии право на получение жилья от государства есть у 4285 детей-сирот. Несмотря на то, что в год жильем в регионе успевают обеспечить 650-700 человек, к 2024 году эта проблема должна быть решена.

Уголовные дела, нарушения и бюрократия

По информации республиканской прокуратуры, в 2019 году выявлено 141 жилое помещение, которое выдано детям-сиротам и которое не соответствует санитарным и техническим нормам. По словам представителя СК по РБ Светланы Капустиной, в 2019 году поступило 6 сообщений по факту нарушений прав детей-сирот на жилье, возбуждено 2 уголовных дела. Кроме того, в производстве находятся 3 уголовных дела. Так, например, в Белокатайском районе дома имеют дефекты конструкций, система вентиляции установлена с нарушением, растет плесень, а канализационные трубы подвешены на веревках. Обвиняемым по одному из дел стал замглавы администрации по социальным вопросам Константин Гладышев. Согласно данным следствия, чиновник разрешил ввести дома в эксплуатацию без проверки, и подписал контракты на приобретение этого жилья за 18,8 млн руб.

— Нарушения при строительстве бывают разные, но когда возведенный дом в Бурзянском районе стоит на пеньках — о каком ремонте можно говорить? Деньги потрачены, а жить в этом доме невозможно.

Светлана Капустина подчеркнула, что в ходе расследования уголовных дел выяснилось, что в республике и в целом по регионам нет критериев благоустроенности жилья.

— Если бы у нас был соответствующий нормативный акт на уровне республики или органа местного самоуправления, то было бы легче и Госстрою, и главам администраций. Думаю, это очень важно, в том числе и для того, чтобы избежать возбуждения уголовных дел. Ну возбудим мы дело, проведем расследование, пройдет определенное время, дело рассмотрят в суде, а ребенку где жить все это время?

Так, по нынешним пяти уголовным делам 55 детей признаны потерпевшими. Им выделено жилье, но жить там они не могут.

Заместитель председателя Госстроя РБ Егор Родин отметил, что в этом вопросе есть две ключевые проблемы — объем финансирования, который выделяется из бюджета, и качество предоставляемого жилья.

— По первой проблеме: ежегодно республиканским и федеральным бюджетами выделяется только пятая часть, необходимая для обеспечения жильем всех детей-сирот в регионе. Мы видим только одно решение — единоразово либо в течение очень короткого промежутка — один-два года — закрыть очередь, которая есть сегодня, и потом выдавать жилье сразу после возникновения у детей-сирот такого права. Что касается качества жилья, в январе 2019-го на совещании у Радия Хабирова мы выяснили все болевые точки; в течение прошлого года, считаю, мы хорошо продвинулись по данному направлению.

По словам Егора Родина, социальное жилье для детей-сирот закупается согласно положениям 44 ФЗ — требования к закупаемому помещению «умещались в трех строчках — это соответствие санитарным нормам, также дом не должен быть аварийным». Районные администрации отмечали при этом, что такое техзадание не позволяло отказать продавцу в приобретении того или иного жилья, поскольку критерии были чересчур широкими.

— Мы переработали техзадание, сейчас оно выглядит более полно, учитывает состояние самого помещения и год постройки, чтобы предотвратить предоставление ветхих избушек. Мы считаем, что это техзадание способно на 99 процентов оградить приобретение непригодных для проживания помещений.

Также Егор Родин подчеркнул, что ранее Госстрой контролировал ситуацию лишь по бумагам — сколько денег выделено, сколько освоено, сколько детей-сирот обеспечено жильем; реальной картины комитет не видел. В 2019 году была создана межведомственная комиссия, которая с осени мониторит ситуацию — на данный момент проверено 40 районов. По словам чиновника, лишь в одном районе были обнаружены грубые нарушения: жилое помещение не было обеспечено газом. Застройщик вместе с администрацией обязался в течение нескольких месяцев эту проблему устранить.

При этом Егор Родин подчеркнул, что речь идет только о проверках помещений, которые были закуплены в 2019 году; вероятно, 141 жалоба, зафиксированная прокуратурой — последствия выдачи жилья до 2019 года.

Поэтому, возможно, пока еще до конца неизвестна вся картина, хотя уже сейчас можно говорить о системности проблемы.

Фото: Артур Салимов

Представители прокуратуры добавили, что это во многом все зависит от поступивших жалоб.

— В этой части у нас есть существенная проблема, потому что мы говорим о детях-сиротах, оставшихся без попечения родителей. Необходимо учитывать, что далеко не у всех достаточно юридической грамотности, чтобы понимать, что они могут обратиться в прокуратуру или Следственный комитет за помощью. В Большинстве случаев они молчат и пытаются самостоятельно справиться со своими проблемами, — считает Зульфия Гайсина.

Будут ли сироты обращаться в органы с подобными проблемами — действительно спорный вопрос. Сомнений добавляет правозащитница Альмира Жукова:

— В тех районах, где я была, есть очередь на жилье, в которой стоят сироты. Вдруг приезжают прокуроры, выбирают из очереди нескольких сирот и подают в суд, решение суда — поставить их в очередь. Но они ведь и так в этой очереди! А таким образом, как мне рассказали главы и юристы, прокуратура «работу работает» — достигают показателей, что они якобы занимаются проверками. Это надо прекращать! Более того, исполнительные листы выписываются на решение суда, чтобы сирот поставили в очередь, их еще и штрафуют на 50 тысяч. Спрашивала — почему вы не пишете об этом прокурору? Говорят: «Ну вы представляете — с прокурорами ссориться?»

Деньги есть, но их не хватит

— Сироты, которые не получили жилье или не имеют возможности прописаться, не могут устроиться на работу. По статистике социализируются только 10 процентов — остальные либо пополняют ряды алкоголиков и наркоманов, либо садятся в тюрьму. Деньги, которые выделяются на жилье для сирот, бюджетные. Насколько грамотно они расходуются? В Белорецке из 32 тендеров в 2013–2016 годах выиграл один человек, которого и риелтором нельзя назвать. И эти дома имеют износ от 50 до 70%, в них не живут, а деньги потрачены, — отметил член СПЧ Ильдар Исянгулов.

— После того, как определяется победитель аукциона, в любом случае создается комиссия из числа сотрудников администрации, которая выезжает на место и проверяет соответствие здания техзаданию. Ничего не мешает администрации отказаться от помещения, которое вызывает малейшие сомнения в его качестве. Все выявленные случаи непригодного жилья — не скажу, что это неосмотрительность администрации, но эти факты можно предотвратить на 100 процентов, — считает Егор Родин.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Вопрос с покупкой жилья также вызывает споры. В прошлом году из республиканского бюджета для обеспечения квадратными метрами детей-сирот выделено свыше 699 млн руб., из которых освоено 553 млн руб. В частности, в Салавате за 2019 год осталось неосвоенными 32 млн руб. неосвоенных средств, при этом на конкурсные процедуры, которые начались в апреле, продавец заявился лишь в конце года. По словам Егора Родина, продавец не смог предоставить какие-то документы и в декабре отказался от участия.

— Ежегодно в нашем районе выделяется до 10-11 млн руб., то есть на 10-11 квартир, — отметил замглавы Белокатайского района Константин Гладышев. - Все администрации — ручаюсь за всех на 90% — начинают торговать в апреле. Но в 2019 году изменились критерии техзадания, они ужесточились. И сейчас мы имеем полное право отказать продавцу, поэтому продавцов у нас практически нет. Особенно это касается районов. Про город не говорю, потому что там не хватает денежных средств на квартиры. Искать строителей? За такие деньги строить никто не будет.

По словам Зульфии Гайсиной, единственный застройщик, который работает в этой области, — Фонд развития жилищного строительства РБ. Он строит в районах за собственный счет без привлечения средств участников строительства, но при этом они строят не во всех муниципалитетах, а также требуют бюджетного финансирования.

— Важный момент: не помню, чтобы кто-то не жаловался на стоимость квадратного метра, — добавил Егор Родин. — Начальная цена аукциона рассчитывается исходя из норматива предоставления 33 кв. м, который умножается на стоимость для конкретного поселения. Стоимость устанавливается Госстроем. Вот в апреле Уфа выйдет на аукцион, где заявит приобретение квартиры не менее 33 кв. м, которая должна соответствовать принятым избыточным требованиям. И стоимость ее будет 1,2 млн рублей. Кто-то может сказать, где в Уфе можно купить полноценную квартиру за эту цену? Думаю, никто. Та же ситуация транслируется на районы. Корень проблемы закупки ветхого жилья, думаю, лежит в этой стоимости квадратного метра. Наш расчет осуществляется на основе приказа Минстроя РФ — мы от него ни вправо ни влево. И скажу в защиту администрации: когда у них стоит выбор закупить непригодное жилье или не освоить деньги, зачастую они покупают что есть, потому что за неосвоение их ждет гораздо большая ответственность.

Альмира Жукова в качестве решения предлагает либо заменить выдачу квартир сертификатами, либо сделать возможной отсрочку на получение квартиры, если на то есть причины.

— В селе Исянгулово меня удивил другой факт: там построены прекрасные дома, но в них никто не живет. Целая улица в 20 домов! Нам удалось зайти только в один дом, потому что остальные жильцы кто где — кто в Москве учится, кто в Уфе у родственников живет. То есть это вложенные мертвые деньги. Чтобы не было этого, нужен другой подход к выделению жилья сиротам. Нужно выдавать сертификаты, либо брать в очереди заявления, что этот человек проходит обучение в Москве и просит отсрочить выдачу жилья. Потому что дома простаивают и рушатся. Они по крыши в снегу, туда никто не может зайти, стены сыреют.

Спикеры постепенно сошлись на том, что сертификаты — наиболее адекватная замена нынешней выдаче квартир, впрочем — и тут есть проблема.

— Если обращаться к опыту других категорий граждан, которые имеют право на получение социального жилья, то там никто не хочет сертификаты, — отметила Зульфия Гайсина. — Если у них есть право на получение 33 кв.м, то они получат эти 1,2 миллиона, которые никуда не смогут вложить. Поэтому дети-сироты и требуют предоставления жилого помещения.

На вопрос о возможной замене квартиры на денежный сертификат ответила и Наталья Зырянова:

— Мне деньги не нужны, мне нужно жилье. У меня двое взрослых детей, я уже 20 лет не могу добиться. С 2000 году везде пишу: я — бомж. Эту историю все знают уже 20 лет, а почему-то никакого внимания — не приехали ни разу, не проверили, как ребенок, как дети мои живут.

Зульфия Гайсина предложила Наталье с детьми переехать в квартиру маневренного фонда города — на время, пока она не получит жилье в строящемся доме, но Наталья отказалась.