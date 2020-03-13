Почта России – новый шелковый путь

Чтобы добиться этих амбициозных целей, необходимо ускорить доставку корреспонденции по России и посылок из-за рубежа, стать основным оператором по доставке товаров, которые потребители заказывают на иностранных и отечественных маркетплейсах, наладить транзит посылок из Азии в Европу и Северную Америку через Россию и занять заметное место среди операторов международной доставки, пишет gazeta.ru.

Разделяй и доставляй

На протяжении многих веков доставка писем была основным бизнесом почты. Но с развитием интернета, увеличением доступности и функциональности цифровых сервисов общение между людьми постепенно перешло в онлайн.

Однако есть почтовые отправления, которые невозможно передать по цифровым каналам.

Хотя онлайн-заказ товаров и проходит по интернету, но доставкой товара в любом случае занимаются почта, службы экспресс-доставки и курьерские компании. Поэтому одним из главных направлений развития национальных почтовых служб разных стран мира, в том числе, и Почты России, становится предоставление услуг компаниям, работающим в области электронной коммерции (e-com).

Одной из задач, которую необходимо решить, чтобы занять лидирующее положение на этом рынке, является создание современной почтово-логистической инфраструктуры. Для этого Почта России совместно с банком ВТБ учредила компанию «Национальные логистические технологии».

В течение двух лет она запустит национальную сеть из 40 логистических центров разной степени автоматизации в 34 городах России.

Первый уровень автоматизации – это большие суперсовременные сортировочные центры. Второй – центры меньшего размера со средним уровнем автоматизации. Третий – механизированные центры, в которых автоматизация в той или иной степени все равно присутствует. В отличие от существующих компаний по доставке онлайн-товаров, Почта России строит их во всех городах с численностью жителей свыше 500 тыс. человек.

Яркий пример того, как запуск одного логистического центра может резко повысить эффективность работы национального почтового оператора – введение в строй в начале 2019 года автоматизированного логистического центра «Внуково-2». Его работа позволила на 20% сократить срок доставки посылок по всей России по сравнению с 2018 годом.

«Внуково-2» стал вторым по величине почтовым логистическим центром в стране. Он предназначен прежде всего для обработки отправлений, заказанных в российских интернет-магазинах. Большая часть этих посылок отправляются потребителям со складов в Москве, Подмосковье, Тверской и Ярославской областях. Половину площади центра, 20 тыс. кв. м, занимает автоматический сортировщик посылок, который одновременно сортирует корреспонденцию по 400 направлениям.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Миллион посылок в сутки

Крупнейший в России логистический центр «Внуково-1» работает в основном с почтовыми отправлениями, которые пришли из-за границы. Еще несколько лет назад все зарубежные посылки доставлялись в Москву, сортировались и отправлялись из столицы в регионы. Но теперь ситуация изменилась.

Например, Почта Китая проводит так называемую подсортировку почтовых отправлений по российскому почтовому индексу получателя, чтобы отделить посылки, предназначенные адресатам из Сибири и Дальнего Востока. Подсортировка почты иностранными почтовыми операторами приблизит места таможенного досмотра международной почты к получателям, что существенно сократит сроки ее доставки потребителям.

Отметим, что Почта России обрабатывает около 400 млн международных посылок в год – в среднем 1 млн в сутки – и отправляет их в 42 тыс. отделений по всей стране.

При этом, в «высокий сезон», который у почтовиков проходит в октябре-декабре, нагрузка возрастает в два-три раза.

Для того чтобы быстро доставить всю корреспонденцию, как внутрироссийскую, так и пришедшую из-за рубежа, у компании существует свой подвижной состав. Сейчас это 550 почтово-багажных вагонов и около 17 тыс. автомобилей различных классов.

Использование вагонов, которые входят в состав скорых пассажирских поездов, сильно ускоряет доставку по сравнению с грузовыми железнодорожными перевозками. В качестве примера можно привести почтово-багажный поезд Владивосток — Москва, который идет по маршруту восемь суток, грузовой состав – обычно более 14 суток.

Почтой России заключены прямые контракты со всеми российскими авиакомпаниями, как федеральными, так и региональными. Два собственных грузовых борта Ту-204 используются для доставки посылок из Китая в Новосибирск, Казань и Екатеринбург, а также в удаленные населенные пункты, такие как Анадырь, Норильск и Якутск.

На 2020 год намечена закупка около 60 почтово-багажных вагонов и 2 тыс. автомобилей. Новые транспортные средства поступят во все филиалы Почты России.

Результатом оптимизации транспортно-логистического блока Почты России стало более чем двукратное снижение сроков доставки международных почтовых отправлений.

Что касается транспортировки посылок внутри страны, по стратегии развития Почты России на 2020-2030 годы, их срок доставки составит 1-3 дня на 80% территории страны, вероятность соблюдения сроков составит 95%, будет обеспечена доступная и конкурентная цена доставки, в том числе, и курьерской. За счет предоставления привлекательных цен, рыночных контрольных сроков пересылки и оказания качественной технической поддержки,

«Почта» уже привлекла в качестве клиентов ряд крупных компаний дистанционной торговли.

«Объем услуг e-com в последние годы очень сильно растет в объемах, – говорит Александр Иванов, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли. – К плюсам Почты России можно отнести большое покрытие – огромное количество отделений связи, которые распределены по всей территории страны. Тарифы Почты достаточно щадящие. Вся мировая логистика строится по модели хабов, никто пока не выдумал ничего лучше. Поэтому Почта России, как крупная логистическая компания, движется в этом же направлении. Учитывая наши расстояния, это вполне объяснимо».

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Russian Post выходит за рубеж

Современная логистика немыслима без глобализации и расширения территориальных границ, поэтому компания намерена активно развивать свою деятельность в сегменте трансграничного eCommerce. Например, до конца 2020 года планируется запустить наземный мультимодальный транзит Китай – Европа – Китай.

Почтово-багажный поезд Почты России доставит посылки в Москву, откуда они будут развезены автотранспортом в страны Европы. Соответственно, европейские посылки в КНР будут поставляться по обратному маршруту.

Этот вариант получил предварительное одобрение клиентов и в Китае, и в странах Европы, поскольку почтового наземного логистического решения с подобными сроками доставки сегодня не существует. Оно будет достаточно быстрым и существенно более дешевым, чем авиационное. Сейчас Почта России согласовывает технические детали с РЖД и китайской стороной.

Наиболее интересным направлением развития Почты России является работа по предоставлению услуг в области международной логистики для зарубежных маркетплейсов и интернет-магазинов за пределами России.

В 2014 году в Германии была открыта дочерняя организация RusPost GmbH, чтобы оказывать все виды логистических услуг для клиентов компании в Европе. В 2019 году начала работать «дочка» в Китае, задача которой повышать сервис и контроль доставки, прорабатывать решения для азиатских заказчиков. Цель Почта России на глобальном рынке – обеспечить клиентам высокий уровень сервиса и интегрированное логистическое решение, стать частью цепочки ценности между отправлением заказа и обладанием товара для получателя.

Для этого Почта России планирует создать международную холдинговую структуру Russian Post International, в которую войдут зарубежные дочерние общества, филиалы и места обмена за границей. В первую очередь, усилить позиции планируется на европейском, американском и азиатском рынках для интеграции операционных процессов с крупными маркетплейсами на базе собственной ИТ-платформы.

«За последние 10 лет Почта России очень сильно продвинулась в своем развитии, — считает Олег Дунаев, председатель комитета по логистике Торгово-промышленной палаты РФ. — Однако, на международном рынке она сможет достичь успеха, если создаст за рубежом собственную бизнес-систему, новые цепочки поставок, которые будут давать больший эффект, чем у логистических компаний других стран. Для этого она должна стать логистическим оператором, работающим по стандартам 4PL-5PL, предоставляющим услуги интегрированного логистического аутсорсинга, наиболее продвинутого в отрасли».

В 2018 году международный бизнес составлял 15% от общего оборота Почты России, в 2019 году этот показатель вырос до 20%. В компании рассчитывают, что через несколько лет он сможет приносить до 50% оборота.