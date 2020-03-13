Ливинский взял под личный контроль восстановление электроснабжения в 17 регионах РФ

Так, электроснабжение было прервано в 17 российских регионах. Устранением последствий сильного и порывистого ветра занимается более 1600 энергетиков, укомплектованных в порядка 500 бригад. Помимо этого, к работам по ликвидации аварий привлекли 491 единицу спецтехники, информируют «Новые известия».

В ряде субъектов Центрального федерального округа погодная обстановка все еще остается сложной. Там выпадают осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра составляют 30 метров в секунду. При этом на восстановление электроснабжения у сотрудников «Россетей» уходит не более пары часов.

По имеющимся данным, сейчас сложной остается обстановка в Тверской области. Там последствия урагана устраняет более 400 энергетиков. В проблемный район «Россети» откомандировали дополнительных специалистов. Речь идет о 890 человек, в распоряжении которых находится 259 единиц специальной техники.

По всем вопросам, касающимся подачи электричества, нужно обращаться в контакт-центры «дочек» корпорации. Для потребителей работает портал «Светлая страна».

Накануне метеорологи предупреждали россиян об ухудшении погоды в центральной части Российской Федерации. Синоптики говорили о сильном ветре и осадках в виде дождя и мокрого снега.