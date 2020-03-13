Лица Победы. Анатолия Кожемякин: Огнем из винтовки и гранатами уничтожил пулемет

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Кожемякин Анатолий Иванович, 1926 года рождения.

Из наградного листа:

«При форсировании реки Одер огнем из своей винтовки и гранатами уничтожил пулемет противника вместе с прислугой. При достижении противоположного берега товарищ. Кожемякин первым вступил на землю и, стойко сражаясь за плацдарм, уничтожил 7 немецких солдат.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Отечественной войны II степени.

При прорыве вражеской обороны на западном берегу реки Висла 14 января 1945 года, он проявил смелость, отвагу и мужество. Ворвавшись в траншею, он в упор застрелил 4 солдат и 7 немцев забрал в плен. Взяв трофейный пулемет, он уничтожил группу, шедшую на помощь пленным фрицам.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Отечественной войны II степени».

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