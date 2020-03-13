Известны результаты анализов женщины из Уфы с подозрением на коронавирус

Что сейчас происходит в Башкирии, готова ли республика к борьбе с распространяющейся болезнью, рассказал министр здравоохранения Максим Забелин.

- Появились фейковые новости о якобы появившихся пациентах. Вчера был отработан механизм изоляции женщины, которая пожаловалась на признаки ОРВИ. В анамнезе было указано, что она была заграницей. Анализ отрицательный. По второму случаю с госпитализированной школьницей. Такой информации у нас нет. Жалоб подобных не было, - сказал Максим Забелин.

Врио руководителя Роспотребнадзора по РБ Александр Жеребцов отметил, что в РФ зарегистрировано 34 случая обнаружения коронавируса. Под наблюдением сейчас находятся 311 граждан республики Башкортостан. Они прибыли из зарубежных стран и будут находиться под наблюдением в течение 14 дней. 481 человек уже сняты с наблюдения. У них диагноз не подтвердился.