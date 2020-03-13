Глава минздрава Башкирии рассказал о ситуации с коронавирусом в Башкирии

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в эфире программы «Честно говоря» на канале БСТ рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в нашей республике.

По его словам, к тестированию и лечению возможных пациентов с таким диагнозом всё готово. выстроено четкое взаимодействие между ведомствами, персонал клиник знает, как себя вести в сложных ситуациях.

— У нас ежедневно мониторятся случаи с пациентами, которые приходят в поликлиники с признаками острого респираторно-вирусного заболевания, но при этом если у них в анамнезе в ближайшие две недели был контакт с лицом, которое находилось в эндемичной зоне, либо человек сам вернулся с такой территории, он должен быть изолирован и обследован на наличие коронавируса, — уточнил Максим Забелин.

Появление коронавируса министр назвал в целом глобальным вызовом для системы здравоохранения.

— Когда речь идет об инфекции, передающейся воздушно-капельным путем, изолировать отдельно стоящий город, как пытались сделать в Китае, нереально. Локализовать этот очаг не удалось, — уточнил Максим Забелин. — Яркий пример поведения в ситуации с вирусом — то, как поступают в Москве, выясняя ближайший круг общения пациента в течение 12-16 часов. Так же поступаем и мы.

Что касается степени опасности коронавируса, то, по словам Максима Забелина, это грипп тяжелого течения, который осложняется поражениями бронхолегочной системы.

Участники программы настоятельно рекомендовали всем воздержаться от посещения мест массового скопления людей и особенно позаботиться о пожилых людях. которые наиболее подвержены заражению данным вирусом.