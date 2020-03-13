Глава Еврокомиссии: закрытие границ не станет мерой профилактики коронавируса

Она осудила закрытие границ и введение запретов на поездки, а также сослалась на мнение ВОЗ. Единый рынок должен работать, сказала фон дер Ляйен, и плохо, что страны-члены ЕС принимают односторонние меры — все действия следует координировать в рамках Евросоюза.

Сколько месяцев или лет потребуется для координации в рамках ЕС противоэпидемических мер, Урсула фон дер Ляйен не уточнила. Это и в действительности сложно предсказать, сообщает Мейстер.