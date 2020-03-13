Глава Еврокомиссии: закрытие границ не станет мерой профилактики коронавируса
Вчера, 21:07ОбществоФото: pxhere.com
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявила, что остановить эпидемию коронавируса в Евросоюзе невозможно.
Она осудила закрытие границ и введение запретов на поездки, а также сослалась на мнение ВОЗ. Единый рынок должен работать, сказала фон дер Ляйен, и плохо, что страны-члены ЕС принимают односторонние меры — все действия следует координировать в рамках Евросоюза.
Сколько месяцев или лет потребуется для координации в рамках ЕС противоэпидемических мер, Урсула фон дер Ляйен не уточнила. Это и в действительности сложно предсказать, сообщает Мейстер.
Точка зрения евробюрократии (способы борьбы с эпидемией правительства обязаны согласовывать с Еврокомиссией) понятна: собственная власть дороже чужого здоровья, поэтому пусть лучше жители Европы болеют, чем правительства государств-членов действуют сами.
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