«Это ваша работа»: глава Башкирии раскритиковал работу бизнес-шерифов

На встрече с предпринимателями в Стерлитамаке руководитель региона заявил, что не все бизнес-шерифы понимают, для чего их назначили на эту должность. Предприниматели часто жалуются на то, что не могут дозвониться до своих защитников.

«Вы что, бизнес-шерифы, такие занятые люди, что ваш телефон содержит какую-то государственную тайну? Я считаю, что телефон бизнес-шерифа должен быть у предпринимателей. Да, это суетливо, но это ваша работа», – цитирует Радия Хабирова ГТРК-Башкортостан.

Он также отметил, что институт шефства среди предпринимателей дал позитивный результат. Так, в прошлом году на поддержку среднего и малого предпринимательства выделено более миллиарда рублей. Планируется, что финансирование будет в будущем только расти.